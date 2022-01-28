Нью-Йорк, США, 29 января, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 января — последнего рабочего дня недели — ростом.

Apu-svao.ru Рост

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 564,69 пункта (1,65%), до уровня 34 725,47 пункта. S&P 500 подорожал на 105,34 пункта (2,43%), до уровня 4431,85 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 417,79 пункта (3,13%), до уровня 13 770,57 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,64 (0,74%), до уровня $87,25 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 января снижением на фоне итогов заседания ФРС. Больше других потерял Nasdaq.

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