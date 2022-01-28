Тбилиси, 29 января, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Оппозиционное движение «Дроа» выработала альтерантивный антироссийский вариант парламентской резолюции в поддержку Украины и стала распространять его в виде петиции среди граждан, сообщает 28 января грузинский телеканал «Формула».

Грузинский флаг

Оппозиционеры собирают подписи в одобрение этой резолюции прямо перед зданием грузинского парламента.

В резолюции говорится, что подписанты поддерживают Украину, выражают глубокую озабоченность военной эскалацией со стороны России и осуждают угрозу применения силы Российской Федерацией. К резолюции присоединились политические партии и гражданские организации.

«То, что Россия делает сегодня на Украине, выходит за пределы территории Украины, это напрямую угрожает Грузии. Они прямо говорят, что делают это для того, чтобы ликвидировать суверенитет Грузии», — заявила лидер «Дроа» Елена Хоштария.

Хоштария особо отметила, что «самым главным является то, что с другой стороны есть очень консолидированный Запад. Такого активного и сплоченного Запада не было уже очень давно, и на этой черно-белой картине должно быть очень ясно, на чьей стороне находится Грузия. Парламент Грузии этого не делает, и поэтому у активистов возникла идея подписать документ, и мы просто организовали это».

Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция работали над подготовкой резолюции в поддержку Украины, но не смогли согласовать текст заявления. Правящая партия не упомянула в тексте Россию и её «агрессию», что было одним из главных требований оппозиции. Именно после этого «Дроа» разработало отдельную резолюцию.