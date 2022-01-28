Тбилиси, 29 января, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Соглашение о выделении Грузии €30 млн для выполнения программы модернизации системы водоснабжения и канализации страны подписали Агентство развития Франции (AFD) и правительство Грузии. Об этом 28 января сообщило на своем сайте грузинское министерство финансов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из под крана

Республика получит деньги в качестве финансовой помощи. Соответствующий договор подписали региональный директор AFD по Евразии Сесиль Купри, министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и посол Франции в Тбилиси Диего Колас.

В ведомстве отметили, что подобную помощь в размере €115 млн грузинским властям уже выделил Азиатский банк развития (ADB) — €45 млн в декабре 2021 года и €71 млн в январе 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава совета директоров швейцарской компании Stadler Rail Питер Шпулер провели встречу в Тбилиси. Руководство организации рассматривает вопрос по созданию в республике завода по сбору и ремонту поездов.