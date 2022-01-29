Сараево, , 00:52 — REGNUM Непризнанный ООН верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт призвал все политические силы в этой стране «конструктивно работать над новым избирательным законом». Об этом сообщили боснийские СМИ 28 января.

Кристиан Шмидт Thomas Lother

По словам Шмидта, общие выборы в БиГ пройдут осенью 2022 года «с или без нового избирательного закона».

«Выборы должны отражать волю избирателей, а современный избирательный закон, который обеспечивает прозрачные выборы в соответствии с демократическими стандартами и решениями Европейского суда по правам человека, в интересах всех сторон», — процитировало слова Шмидта Радио-Телевидение БиГ.

Напомним, что реформу избирательного законодательства 26 января в Сараево обсудил с представителями обеих палат парламента БиГ спецпредставитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер. Он сказал, что эта реформа ключевая для выхода БиГ из политического кризиса.