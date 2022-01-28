* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 января, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Заместитель пресс-секретаря радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани раскритиковал владельцев афганских СМИ, которые нашли убежище за рубежом, но хотят, чтобы сотрудники их изданий продолжали работать в Афганистане, сообщает 28 января газета «8 Собх».

Афганистан

«Если вы боретесь за свободу, приезжайте в Афганистан, поддержите своих журналистов и защищайте свободу слова», — написал Самангани в своём микроблоге в Twitter.

Он добавил, что покинувшие страну владельцы и менеджеры СМИ, вероятно, считают, что «их жизни, более ценны, чем жизни их репортёров».

Ранее организация «Репортёры без границ» и ассоциация журналистов «Свободный Афганистан» сообщили в своём отчете, что после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане действуют лишь 312 из 543 средств массовой информации.

Правозащитники называют положение журналистов в Афганистане тревожным и сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) систематически подвергают СМИ цензуре.