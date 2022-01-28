Брюссель, , 23:51 — REGNUM Решение России выслать руководителей отдельных европейских ЧВК, представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов Евросоюза, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики, в Брюсселе сочли неправомочным.

Петер Стано Eeas.europa.eu

Комментируя объявление МИД России об ответных мерах на односторонние ограничений в отношении РФ, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель «выражает сожаление» в связи с решением запретить въезд в Россию ряду представителей стран — членов и институтов ЕС.

Напомним, ранее МИД РФ объявил, что направил ноту о расширении санкционного списка в отношении ЕС в представительство Европейского союза в России. Москва призвала Брюссель прислушаться к голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России.

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