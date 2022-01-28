Мюнхен, Германия, , 23:36 — REGNUM 32-летний атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер Fcbayern.com

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, на Мюллер претендуют «Эвертон» и «Ньюкасл». Ранее сообщалось, что «ириски» на позицию Мюллера также рассматривают кандидатуру Александра Головина из «Монако».

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Томас Мюллер записал на свой счет шесть забитых мячей и шестнадцать результативных передачей. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА футболист набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас в шести матчах группового этапа.

Текущее соглашение Мюллера с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает полузащитника «Баварии» в 25 миллионов евро.