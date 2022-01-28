Москва, 28 января, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Естественная убыль населения России за 2021 год составила 1,043 миллиона человек, что стало максимальным показателем за всю современную историю России. Соответствующие данные приводит 28 января Росстат.

RitaE Население

Как уточняется, всего за минувший год в России родились 1,403 миллиона младенцев, что является минимальным показателем с 2002 года, а умерли 2,446 миллиона человек.

Согласно данным Росстата, на 1 января 2022 года население России составляло 145 478 097 человек. Таким образом, за год его численность снизилась на 692,9 тысячи человек — это рекордное снижение с 2003 года.