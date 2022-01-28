Москва, 28 января, 2022, 23:28 — ИА Регнум. 22-летний таранный форвард московского ЦСКА Адольфу Гайч, выступающий в текущем сезоне за «Уэску» на правах аренды, может вернуться в чемпионат Аргентины по футболу. На футболиста, как сообщает журналист Гастон Едул, претендует «Индепендьенте».

ЦСКА

Сообщается, что «Индепендьенте» планирует взять Адольфо Гайча в аренду до середины лета 2022 года.

В текущем сезоне Гайч принял участие в восемнадцати турах испанской Сегунды 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее агент Адольфо Гайча опроверг информацию о том, что футболист может досрочно вернуться в ЦСКА из аренды в «Уэске».

За ЦСКА форвард выступает с 5 августа 2020 года после перехода из «Сан-Лоренцо» за 8,5 миллиона евро. Соглашение Гайча с «красно-синими» рассчитано еще на три с половиной года до конца сезона 2024/25.