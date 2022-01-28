Вашингтон, 28 января, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Администрация США намерена заблокировать реализацию программы военной помощи Египту, сообщает 28 января телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Речь идёт о пакете военной помощи в размере $130 млн. По утверждению телеканала, помощь будет приостановлена из-за невыполнения условий, которые касаются прав человека.

Телеканал отмечает, что $130 млн является остатком общего объёма средств в $300 млн, выделенных на военную помощь Египту.