Белград, , 23:46 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 28 января в Белграде обсудил с посредниками Европейского парламента предложения, связанные с предстоящими 3 апреля выборами в Сербии.

Александр Вучич Kremlin.ru

Вучич также ознакомил делегацию Европарламента с трудностями, с которыми сталкиваются сербы, проживающие в Косово и Метохии при голосовании на выборах, передает агентство FoNet.

Посредники Европарламента со своей стороны высказали удовлетворение результатами недавно проведенного в Сербии референдума о реформе конституции. Они поздравили сербское руководство с завершением «важного этапа в процессе реформы конституции, направленного на усиление независимого правосудия и в соответствии со стратегическим выбором Сербии в пользу вступления в ЕС».

Напомним, что 16 января в Сербии прошел референдум о реформе конституции в области правосудия. В референдуме приняло участие больше 30% граждан, из них 60% проголосовало за реформу конституции, 40% выступило против. Сепаратистские власти в Приштине не разрешили сербам в Косово и Метохии организовать голосование на территории края.