Днепропетровск, Украина, 28 января 2022, 23:26 — REGNUM О своём раскаянии заявил 28 января украинский военнослужащий Артемий Рябчук, застреливший пятерых человек в Днепропетровске на территории «Южмаша», сообщает Страна.uа.
Это произошло в ходе судебного заседания по избранию подозреваемому меры пресечения. Рябчук заявил судье:
Он добавил, что его единственным желанием является оказаться в следственном изоляторе — лишь бы не на гауптвахте.
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