Днепропетровск, Украина, 28 января, 2022, 23:26 — ИА Регнум. О своём раскаянии заявил 28 января украинский военнослужащий Артемий Рябчук, застреливший пятерых человек в Днепропетровске на территории «Южмаша», сообщает Страна.uа.

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Это произошло в ходе судебного заседания по избранию подозреваемому меры пресечения. Рябчук заявил судье:

«Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь 26 — 27 января. После задержания с прокурором и следователями мы провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, что было».

Он добавил, что его единственным желанием является оказаться в следственном изоляторе — лишь бы не на гауптвахте.