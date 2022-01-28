Ливерпуль, Великобритания, , 23:22 — REGNUM Как сообщает издание The Athletic, руководство «Ливерпуля» готово продать флангового нападающего Такуми Минамино и форварда Дивока Ориги, если поступит соответствующее предложение.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

В текущем сезоне Дивок Ориги принял участие в десяти матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. На счету Такуми Минамино 7 (6+1) очков по системе гол+пас в восемнадцати матчах за «Ливерпуль».

Ориги перешел в «Ливерпуль» 29 июля 2014 года из французского «Лилля» за 12,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.