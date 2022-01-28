Тбилиси, , 23:23 — REGNUM В Грузии оппозиционное «Антикоррупционное движение» потребовало от Службы государственной безопасности начать расследование в отношении супруги премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сообщает 28 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ираклий Гарибашвили President.gov.ua

Жене премьера Нунуке Тамазашвили были сданы в аренду на 49 лет 6 000 метров леса около курорта Бакуриани. Тем самым, по мнению оппозиции, премьер-министр злоупотребляет своим положением ради личного благополучия.

«Агентство по борьбе с коррупцией обязано немедленно начать расследование всех фактов, которые предположительно отражают коррупцию. Независимо от того, какого должностного лица или государственного чиновника это касается», — заявил представитель оппозиции.

Напомним, что Ираклий Гарибашвили возглавляет грузинской правительство с февраля 2021 года.