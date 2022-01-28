Уэст-Бромидж, Великобритания, 28 января, 2022, 23:12 — ИА Регнум. 33-летний таранный экс-форвард «Ливерпуля», «Вест Хэма» и сборной Англии по футболу Энди Кэрролл 28 января стал игроком «Вест Бромвича».

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

Футболист перешел в стан «дроздов» из «Рединга» на правах свободного агента. Соглашение Кэрролла с «Вест Бромвичем» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Чемпионшипа 2021/22 Энди Кэрролл, выступая за «Рединг», принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Ливерпуль» Кэрролл выступал в период с 2011 по 2013 годы. «Мерсисайдцы» выкупили форварда у «Ньюкасла» 31 января 2011 года за 41 миллион евро. Спустя два с половиной года руководство «Ливерпуля» продало футболиста в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» за 17,5 миллиона евро. В составе «молотобойцев» Кэрролл сыграл в 126-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 45 (33+12) очков по системе гол+пас.