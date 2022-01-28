Вашингтон, 28 января, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Кошка по имени Уиллоу поселилась в Белом доме, передаёт 28 января ABC News.

Джон Генри Дольф. Кошка играет с мышью

https://twitter.com/ABC/status/1487032497758167040

Отмечается, что президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден«наконец-то пополнили свою семью долгожданной кошкой». Зеленоглазая кошка приехала с одной из ферм в Пенсильвании.

По словам Майкла Ларосы, пресс-секретаря Джилл Байден, жена Байдена познакомилась со своей будущей питомицей во время поездки в Пенсильванию в рамках агитационной кампании: тогда Уиллоу выбежала на сцену во время речи Байден.