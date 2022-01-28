Приштина, , 23:22 — REGNUM Новый раунд переговоров о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС состоится до выборов в Сербии, намеченных на 3 апреля. Об этом заявил глава делегации косовских сепаратистов на переговорах с Белградом Бесник Бислими 28 января.

Сербия и Косово Bože pravde

По словам Бислими, ожидается, что это будет встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти.

Бислими рассказал, что представители двух сторон сейчас рассматривают «соглашение о ненападении», которое Белград ранее отказывался обсуждать, но потом Евросоюз выступил с предложением назвать этот документ «соглашением о доверии между сторонами», передает телеканал РТС.

Напомним, что Вучич и Курти уже два раза встречались в Брюсселе. Обе встречи прошли без ощутимых прорывов в переговорах.