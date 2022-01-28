Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Китай создал космический буксир для работы на орбите Земли, сообщает американская компания ExoAnalytic Solutions.

Космос. Пространство Larisa-K

По утверждению компании, им удалось обнаружить, что китайский космический аппарат Shijian-21 удалил «списанный» навигационный спутник Compass G2 с его геостационарной орбиты.

После буксировки спутника Compass G2 на «орбиту захоронения» Shijian-21 (SJ-21) расстыковался со своим грузом.

В США пришли к выводу, что основным предназначением китайского аппарата является расчистка «густонаселенной» геостационарной орбиты, а также для «воздействия» на спутники других стран, в том числе США.

Китай не комментирует эти заявления.

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