Донецк, 28 января 2022, 22:54 — REGNUM Посёлок Ясное в ДНР подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков 28 января, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
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Обстрел ВСУ вели из крупнокалиберных пулемётов со стороны населённого пункта Берёзовое. В результате атаки повреждения получил дом 33 на улице Щорса.
В квартирах 6 и 17 повреждено остекление, в одной из них также пострадал газовый счётчик.
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