Ростов-на-Дону, 28 января, 2022, 22:51 — ИА Регнум. 20-летний российский фланговый защитник «Ростова» Данила Ведерников проведет вторую половину сезона в «Кубани», выступающей в Футбольной Национальной Лиге. Об этом 28 января сообщили на официальном сайте «желто-синих».

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

В первой половине сезона Данила Ведерников, выступая за «Вольгарь», принял участие в девятнадцати турах ФНЛ 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые и одну красную карточки.

Будучи воспитанником «Краснодара», Данила Ведерников покинул «быков» и перешел в «Ростов» 9 августа 2019 года за 12 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 20-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.