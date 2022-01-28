Сеул, , 22:47 — REGNUM США полностью выполнили первый контракт по поставке истребителей пятого поколения F-35A для ВВС Южной Кореи, сообщает 28 января телеканал KBS.

Последние четыре самолёта этого типа прибыли в Южную Корею на текущей неделе на авиабазу рядом с городом Чхонджу. Командование ВВС отметило, что сроки поставок были сдвинуты из-за пандемии коронавируса.

Закупка 40 истребителей F-35A обошлась Южной Корее в $6,4 млрд. Теперь Сеул планирует дополнительно приобрести 20 истребителей F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой и еще 20 истребителей F-35A базовой модификации.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года из-за технической неисправности ВВС Южной Кореи приостановили полеты всех F-35A.

Напомним, военные США неоднократно заявляли, что не считают истребители F-35 полностью боеготовыми из-за многочисленных дефектов в его конструкции.

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