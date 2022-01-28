Турин, Италия, , 22:47 — REGNUM Вечером в пятницу, 28 января, завершилась трехдневная акция протеста части студентов и сотрудников туринского университета, передают местные СМИ.

Турин

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В течении всего этого времени участники акции не покидали территории ректората университета, требуя отмены обязательности антикоронавирусных сертификатов и де-факто обязательной вакцинации.

«Студенты платят за обучение в университете и имеют право быть услышанными. Но никакого движения навстречу со стороны администрации так и не произошло», — резюмировали участники акции.

По данным на 28 января, в Италии умерли 145 537 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 378 (днем ранее — на 389). Число подтвержденных носителей выросло на 143 898 (днем ранее — на 155 697). Госпитализировано 21 426 человек, на 72 меньше, чем накануне. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 10 683 948 — почти 18% населения страны. В настоящее время заражены 2 668 828 человек (на 37 625 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,5 миллиона человек (более 79% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).