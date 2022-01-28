Москва, , 23:19 — REGNUM Миротворческий контингент ОДКБ вполне может быть введён в зону киргизско-таджикского конфликта, но для этого необходима просьба хотя бы одной стороны. Об корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Снайпер киргизской армии Mil.gov.kg

«ОДКБ вполне в состоянии повлиять на ситуацию, просто ОДКБ действует только тогда, когда стороны сами обратятся за помощью, или хотя бы одна сторона. Видимо, ни одна, ни другая сторона помощи не просит. Потом им, видимо, как-то надо «выпустить пар», пострелять друг в друга какое-то время, понести потери, понять, что каких-то разумных решений не будет, и запросить тогда помощь ОДКБ», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что ОДКБ после просьбы о помощи может ввести миротворческие силы, создать в пограничном районе демилитаризованную пограничную зону, в которой люди с той и другой стороны могли бы нормально жить, пользоваться водой. Если такая просьба, считает эксперт, то проблем с решением не будет.

Напомним, что 27 января на границе Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана произошли вооружённые столкновения.