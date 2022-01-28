Москва, , 22:46 — REGNUM 21-летний российский фланговый атакующий защитник «Спартака» Леон Классен сегодня, 28 января, получил травму в первом матче за московский клуб. Во время первого тайма товарищеского матча со «Слованом» Классен покинул поле.

Николай Рассказов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Вместо Леона Классена на поле на 30-й минуте встречи вышел Николай Рассказов. Во втором тайме «красно-белые» пропустили два мяча и упустили уверенную победу (2:2).

Леон Классен перешел в московский «Спартак» 1 января 2022 года из австрийского «ВСГ Тироля» за 900 тысяч евро. Соглашение латераля с «красно-белыми» рассчитано на три с половиной года до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне на счету российского футболиста шесть результативных передач в семнадцати матчах регулярного сезона австрийской Бундеслиги 2021/22.