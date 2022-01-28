Рим, , 22:45 — REGNUM В последнюю неделю в Италии фиксируется устойчивая тенденция к сокращению числа новых выявляемых случаев заражения коронавирусом, сообщил в пятницу, 28 января, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Исключение составляют дети от рождения до 9 лет — в этой возрастной группе число зараженных увеличивается.

По данным на 28 января, в Италии умерли 145 537 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 378 (днем ранее — на 389). Число подтвержденных носителей выросло на 143 898 (днем ранее — на 155 697). Госпитализировано 21 426 человек, на 72 меньше, чем накануне. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 10 683 948 — почти 18% населения страны. В настоящее время заражены 2 668 828 человек (на 37 625 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,5 миллиона человек (более 79% граждан страны).