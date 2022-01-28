Рим, 28 января, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Новым президентом Италии должна стать женщина, лидер «Лиги» Маттео Сальвини работает над тем, чтобы заручиться согласием руководителей других фракций, рассказал Сальвини журналистам в пятницу, 28 января.

Маттео Сальвини

О каком именно кандидате речь, ранее выдвинутой в президенты правоконсерваторами спикере сената Элизабетте Казеллати или о ком-то другом, Сальвини не пояснил.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые пять туровзакончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, спикера сената Элизабетты Казеллати, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа, экс-главы МИД Франко Фраттини и некоторых других политиков.