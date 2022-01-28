Нижневартовск, Югра, 28 января, 2022, 22:41 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) будут судить «телефонного террориста», который «заминировал» жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

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Установлено, что 53-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения сообщил в единую диспетчерскую службу ложную информацию о готовящемся взрыве в подвале жилого дома №63 по улице Чапаева. Якобы он хотел проверить оперативность выезда экстренных служб к месту возможного происшествия.

Профильные службы сработали оперативно. Взрывных устройств не было обнаружено.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до трёх лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школы Нижневартовска 10, 11,14, 17 и 26 января 2022 года поступали сообщения о минировании. Обследования учебных заведений специальными подразделениями были безрезультатными — взрывных устройств не обнаружено.