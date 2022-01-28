Рим, , 22:40 — REGNUM Большинство итальянских парламентских партий воздержались от голосования или сдали чистые листы при проведении шестого тура президентских выборов в пятницу, 28 января.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители правоконсервативных партий воздержались от голосования, либералы и популисты отправили в урны чистые листы бумаги.

Компромисс между партиями пока не достигнут. Ни правоконсерваторам, ни союзу леволибералов и популистов не хватает собственных голосов для утверждения того или иного кандидата, их переговоры между собой и с независимыми выборщиками пока не увенчались успехом.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые пять туров закончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, спикера сената Элизабетты Казеллати, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа, экс-главы МИД Франко Фраттини и некоторых других политиков.