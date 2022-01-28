Лондон, , 22:40 — REGNUM Как сообщает издание 90min, 22-летний воспитанник лондонского «Арсенала» Эдуард Нкетиа может перейти в «Ньюкасл». Руководство «сорок» уже начало переговоры с «канонирами» на предмет трансфера футболиста.

ФК «Арсенал»

Также сообщается, что в подписании Нкетиа также заинтересованы лондонские «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Трансферная стоимость форварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Эдуар Нкета записал на свой счет пять забитых мячей в пяти раундах Кубка Английской Лиги 2021/22. В прошлом сезоне нападающий забил три гола в восьми матчах Лиги Европы УЕФА.