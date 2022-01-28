Москва, 28 января, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Антироссийская политическая акция грузинской оппозиции у посольства в Швейцарии стала поводом напомнить Грузии о необходимости неукоснительно соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, сообщили 28 января в пресс-службе МИД РФ. В грузинский МИД направлена нота.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«В связи с произошедшим [26 января в Швейцарии] Секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.», — сообщили в МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство добавило, что рассчитывает на действия Тбилиси по недопущению в дальнейшем подобных происшествий.