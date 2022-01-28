Вулвергемптон, Великобритания, , 22:31 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 26-летний испанский фланговый нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в ближайшее время перейдет в каталонскую «Барселону» на правах аренды.

Также сообщается, что в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста «сине-гранатовыми» за 30 миллионов евро. Контракт «Барселоны» с футболистом уже согласован и рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне Адама Траоре принял участие в 23-х матчах за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Саутгемптона» в игре 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22.

Траоре покинул «Барселону» и перешел в «Астон Виллу» 14 августа 2015 года за 10 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского футболиста в 28 миллионов евро.