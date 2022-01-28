Вильнюс, , 22:16 — REGNUM Четыре истребителя F-16 из состава ВВС Дании переброшены в Литву на авиабазу под Шяуляем, сообщает 28 января литовское военное ведомство.

Истребители ВВС Дании сопровождают российский самолет Ан-30 Mil.ru

По утверждению минобороны Литвы, датские истребители будут выполнять задачи «воздушной полиции».

«К миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии присоединились четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Дании», — указано в сообщении литовского военного ведомства.

Кроме того, отмечено, что решение о переброске истребителей ВВС Дании в Литву было принято из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Шеф Пентагона заявил, что Россия может «захватить города» Украины