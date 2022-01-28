Четыре истребителя F-16 ВВС Дании прибыли в Литву «защищать Украину»
Вильнюс, 28 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Четыре истребителя F-16 из состава ВВС Дании переброшены в Литву на авиабазу под Шяуляем, сообщает 28 января литовское военное ведомство.
Mil.ru
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По утверждению минобороны Литвы, датские истребители будут выполнять задачи «воздушной полиции».
«К миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии присоединились четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Дании», — указано в сообщении литовского военного ведомства.
Кроме того, отмечено, что решение о переброске истребителей ВВС Дании в Литву было принято из-за напряженной ситуации вокруг Украины.