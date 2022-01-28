Нью-Йорк, США, 28 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Использовать олимпийское перемирие (начинается за неделю до открытия Олимпийских игр и завершается через неделю после их закрытия) как возможность остановить конфликты призвал 28 января страны мира Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Stemoc Антониу Гутерреш

Отметив, что в мире нарастает конфликтность, он сказал, что олимпийское перемирие — это хороший шанс встать на мирный путь, а затем добавил:

«Призываю всех соблюдать перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года и прекратить враждебные действия во время их проведения».