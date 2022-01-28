Турин, Италия, 28 января, 2022, 21:58 — ИА Регнум. 28 января туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о трансфере 22-летнего таранного форварда «Фиорентины» и сборной Сербии Душана Влаховича. «Старая синьора» заплатила клубу из Флоренции 70 миллионов евро за трансфер нападающего.

Логотип Ювентуса

Также сообщается, что соглашение рассчитано на четыре с половиной года до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне на счету сербского нападающего семнадцать забитых мячей и две результативные передачи в 21-м матче за «Фиорентину» в рамках итальянской Серии А 2021/22. В прошлом сезоне на счету серба 23 (21+2) очка по системе гол+пас в 37-ми турах чемпионата.

На данный момент «Ювентус» с двенадцатью победами и 42-мя набранными очками после 23-х туров занимает пятую позицию в чемпионате Италии.