Москва, 28 января 2022, 21:58 — REGNUM Москва хотела бы получить от Берлина объяснения в рамках «дела Навального». Так, Германия до сих пор не ответила, почему самолёт, прилетевший из Германии в Омск за Навальным, был заказан за день до того, как ему стало плохо.
Об этом сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналистам:
Глава МИД РФ отметил, что, судя по тому, как западные коллеги проявляют себя в этом деле, все обвинения опираются только на желание устроить скандал и провокацию.
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