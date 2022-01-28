Москва, , 21:58 — REGNUM Москва хотела бы получить от Берлина объяснения в рамках «дела Навального». Так, Германия до сих пор не ответила, почему самолёт, прилетевший из Германии в Омск за Навальным, был заказан за день до того, как ему стало плохо.

Цитата страницы Instagram.com Алексея Навального

Об этом сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналистам:

«Мы до сих пор не получили ответ, кто прилетал за Алексеем Навальным, почему, судя по объективным данным, самолёт, на котором его привезли, который за ним прилетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того как ему стало нехорошо, почему нет ответа на вопросы, которые были заданы в германском парламенте сугубо конкретно, фактологически».

Глава МИД РФ отметил, что, судя по тому, как западные коллеги проявляют себя в этом деле, все обвинения опираются только на желание устроить скандал и провокацию.

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