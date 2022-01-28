Саранск, 28 января, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Мордовии внесло на рассмотрение оперативного штаба, заседание которого провел глава региона Артем Здунов, ряд предложений для снижения степени распространения коронавируса среди несовершеннолетних. Об этом сообщает правительство республики.

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В частности, предложено запретить посещение несовершеннолетними торговых комплексов, фитнес-центров, учреждений культуры и общепита. Приостановить реализацию общеобразовательных программ в помещениях дополнительного образования и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан младше 18 лет. Исключение могут составить мероприятия официального спортивного календарного плана, но они будут проходить без зрителей.

Также предложено обязать работодателей перевести на работу в удаленном режиме около 30% сотрудников.

Здунов поручил всем ответственным ведомствам оперативно рассмотреть данные предложения и принять коллегиальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 150 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 38 270 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 42 989 случаев заражения коронавирусом, из них 240 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1135 человек, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки.

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