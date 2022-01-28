Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия способна «захватить города и значительные территории» Украины, хотя Москва еще не приняла окончательного решения по этому вопросу.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил 28 января на брифинге.

По его словам, в качестве альтернативы таких действий, Кремль может пойти на признание «отколовшихся территорий».

«Мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение применить свои вооруженные силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, конечно, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий», — заявил шеф Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января украинский президент Зеленский заявил, что регулярные заявления «уважаемых стран» о «российском вторжении» порождают панику и разрушают экономику Украины.

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