Вашингтон, 28 января, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Новые американские санкции против России, которые будут введены, если Вашингтон сочтёт, что российские войска «напали на Украину», предусматривают запрет на экспорт в РФ высоких технологий, пишет 28 января The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Как рассказал источник в американской администрации, также под санкции подпадут операции с суверенным долгом и ряд российских банков, в том числе ВТБ. Список, существующий на сегодняшний день, может быть скорректирован.

Добавим, что источник не упомянул ни вариант отключения России от SWIFT, ни санкций против «Северного потока — 2». Также не упоминаются российские энергокомпании.