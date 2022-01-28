Берлин, 28 января, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Гражданка Сербии на несколько дней застряла в транзитной зоне аэропорта Дюссельдорфа. Её самолёт приземлился ещё 24 января, однако женщине было отказано во въезде, передаёт 28 января немецкое издание Spiegel.

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Как сообщил пресс-секретарь федеральной полиции Дюссельдорфа, женщина не является гражданкой ЕС, в связи с чем ей разрешено проводить в Германии не более 90 дней на протяжении шести месяцев. 30-летняя женщина, жених которой проживает на территории ФРГ, уже исчерпала свой лимит пребывания, в связи с чем ей был запрещён повторный въезд в страну до февраля 2022 года.

В полиции отметили, что молодой человек передал своей девушке подушки, косметику и одежду на время её вынужденного пребывания в аэропорту. Однако паре не суждено увидеться: сотрудник правоохранительных дал разрешение только на передачу вещей застрявшей в транзитной зоне. Сообщается, что теперь женщина планирует вылететь обратно в Белград.