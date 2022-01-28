Тунис, , 21:22 — REGNUM Спецслужбы Туниса предотвратили террористическую атаку на иностранных туристов, которую намеревалась устроить местная жительница, недавно вернувшаяся из Сирии.

Тунис

Об этом 28 января сообщила пресс-служба МВД Туниса.

Теракт должен был произойти в одной из туристических зон.

«Антитеррористическое управление Национальной гвардии в связи с этим возбудило уголовное дело… и арестовало данное лицо (гражданку Туниса) в аэропорту Тунис-Карфаген 10 января», — указано в сообщении МВД страны.

По данным силовиков, подготовку к террористической деятельности женщина прошла на территории Сирии.

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