Берлин, 28 января, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В Кёльне 70-летний католический священник арестован по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними, передаёт 28 января немецкое издание Spiegel

Германия

Как сообщил представитель Кельнского окружного суда, ордер на арест Ганса Бернхарда У. был выдан накануне, а сегодня пастор был взят под стражу в зале суда. Отмечается, что основанием для помещения его под арест суд посчитал риск повторения инцидента.

Священнослужитель обвиняется в сексуальном насилии над тремя своими племянницами, которым на тот момент было от 7 до 13 лет. Также он подозревается в изнасиловании ещё одной 11-летней девочки.

В ходе судебного разбирательства выступили другие предполагаемые потерпевшие, которые дали показания в качестве свидетелей.

Издание отмечает, что данный священник уже подозревался в совершении насильственных действий сексуального характера в 2010 году, и задаётся вопросом, можно ли было предотвратить эти случаи, если бы церковь предприняла более последовательные действия в его отношении.