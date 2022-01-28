Владимир Симиндей, 28 января 2022, 22:22 — REGNUM 20 января Сейм Латвии единогласно одобрил назначение на пятилетний срок нового директора главной из трех спецслужб страны — Бюро по защите Конституции (SAB). Им стал Эгилс Звиедрис, до сих пор выполнявший обязанности замдиректора SAB по разведке и начальника соответствующего управления.
Эгилс Звиедрис до сих пор тщательно избегал засветки в публичном пространстве, поэтому заметно, что нынешнее внимание журналистов и обязанность сказать хоть несколько слов на камеру вызывают у него некоторое напряжение, скованность в словах и жестах. Сам Звиедрис является коренным обитателем спецслужб постсоветской Латвии: с 2000 года он работает в SAB, занимаясь разведывательной деятельностью против России и стран СНГ, вырос из инспектора по особо важным делам до заместителя директора в 2014 году. До этого он с 1992 года последовательно служил в уже давно упраздненных или переформатированных структурах — Службе охраны правительства (VAD), Департаменте защиты экономического суверенитета (VESAD) и Полиции безопасности (DP). Как подчеркивается в его скупой официальной биографии, уже с августа 2021 года Зведрис представлял SAB на сходках руководства служб разведки и безопасности стран ЕС и НАТО. Публичные данные не свидетельствуют о получении Звиедрисом качественного юридического или гуманитарного университетского образования: за его спиной значится лишь инженерно-строительный бакалавриат и магистратура в сфере бизнеса, тогда как о переподготовке и дообучении в западных разведшколах умалчивается.
Из положительных моментов депутаты правящей коалиции и оппозиции отмечают «горящие глаза» Звиедриса и зацикленность на работе, а также самое важное: отсутствие данных о какой-либо ангажированности Звиедриса, участии его в политико-групповых разборках. Ибо реальная власть SAB над депутатами, министрами, президентом и высшей бюрократией очень велика: именно от этой структуры зависят «дозволы» — сертификаты о доступе к классифицированной, то бишь в той или иной степени секретной информации, наличие которых необходимо как для занятия должностей, так и для исполнения обязанностей. При предыдущих руководителях бюро не раз возникали политические скандалы, рушились карьеры министров… Обжаловать эти решения можно только у генерального прокурора, но чтобы и оттуда «не протекала» информация и сохранялась кадровая герметичность, предыдущий генпрокурор Янис Майзитис, неизменно отклонявший все жалобы, в 2013 году был назначен… директором SAB! И вот в связи с его смертью 11 ноября прошлого года на втором сроке полномочий в возрасте 60 лет, причины которой от общества были утаены, и возникла потребность подыскивать нового директора. В итоге предсказуемо решили не искать счастья на стороне «в условиях угроз со стороны России, Белоруссии и Китая»: кандидатуры из смежных структур, дипломатических или юридических кругов были отклонены.
Стоит отметить, что главной «валютой» SAB до сих пор были не сами добытые сведения по линии разведки или контрразведки, а «доверие старших партнеров», у которых можно одолжиться информацией в обмен на некоторые услуги. Поэтому так важна охрана натовских тайн и местных госсекретов. Не удивительно, что наиболее маститым из всех директоров SAB был и остается «супермен» из Питерборо — бывший британский бригадный генерал латышского происхождения Янис Кажоциньш, получивший латвийское гражданство в 2003 году и на две пятилетки возглавивший спецбюро, а ныне являющийся советником президента Эгила Левитса и секретарем Совета национальной безопасности. Как раз на днях фонд «Историческая память», в котором я работаю, завершил расследование о родственных связях клана Кажоциньшей с латышскими эсэсовцами, вплоть до установленного военного преступника — Яниса Цирулиса. Это бывший офицер латвийской армии, причастный к массовым убийствам мирных жителей в Новгородской области, возле деревень Жестяная горка и Чёрное, затем офицер Латышского легиона СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из учредителей ветеранской организации легионеров «Ястребы Даугавы», руководитель её западногерманского отделения в 1967—1973 годах, шеф Латышской гимназии в Мюнстере в 1973—1978 годах. Именно ее в 1973 году окончил будущий президент Эгилс Левитс, взявший себе советником по нацбезопасности дальнего родственника своего мюнстерского благодетеля.
От нового руководителя Бюро по защите конституции Звиедриса, который без раскачки вступил в должность, не стоит ждать резких движений и кардинальных изменений в функционировании SAB. В ближайшее время он будет сверять и перелицовывать сценарии развития конфликта США и других стран Запада с Россией по поводу Украины, «гадать» над которыми будет допущенная к чтению бумаг этого бюро политическая верхушка Латвии. Вторым направлением приложения активности нового директора станет выискивание попыток из России повлиять на расклад сил и умонастроений в латвийском политикуме накануне выборов в сейм, запланированных на 1 октября 2022 года.