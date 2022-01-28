Тамбов, 28 января, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области помогают многодетным семьям в подключении газа. В регионе продолжается реализация областной программы социальной газификации. Начиная с 2021 года, по программе заключено 1984 договора на догазификацию. По информации управления градостроительства и архитектуры области, за это время принято 3293 заявки от жителей. В 2022 году на реализацию программы социальной газификации в Тамбовской области планируется направить около 224 миллионов рублей.

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До границ участка газ дошел в 826 случаях — исполнены 42 процента из заключенных на текущий момент договоров. В 482 случаях по желанию жителей выполнено полное подключение домовладений.

В подключении газа региональные власти активно помогают многодетным семьям. В 2021 году 2,4 миллиона рублей направлено на выделение материальной помощи в газификации, из которых 625 тысяч рублей получили семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 1,8 миллиона рублей выделено из областного материнского (семейного) капитала.

Предоставление поддержки отдельным категориям граждан в части субсидирования затрат, связанных с приобретением газоиспользующего оборудования или со строительством газопроводов внутри земельного участка планируется и в 2022 году.

Для участия в программе социальной газификации необходимо соблюсти ее основные требования. Это газификация населенного пункта, оформленная собственность или иное законное основание на дом и земельный участок, потребление газа для личных нужд.

«Подключение домовладений к газу — важный этап в развитии сельских территорий. Мы активно занимаемся реализацией программы социальной газификации, инициированной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил руководитель региона Максим Егоров.