Москва, , 21:12 — REGNUM Закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецедивистов подписал президент России Владимир Путин. Текст опубликован 28 января на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Пожизненное заключение вводится для педофилов-рецидивистов. Кроме того, пожизненный срок предусмотрен законом для тех, кто совершил насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних — и в том случае, если это произошло впервые.

Такое же наказание постигнет, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Напомним, Госдума этот закон приняла 18 января, Совфед одобрил 26 января.

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