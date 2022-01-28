Ижевск, 28 января, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В предстоящие выходные дни, 29 и 30 января, на характер погоды в Удмуртии будет влиять циклон, ожидается временами небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

Ближайшей ночью температура воздуха в регионе составит — 12… — 17 °C, в дневные часы столбики термометров поднимутся до — 8… — 13 °C. Аналогичная погода прогнозируется в воскресенье, 30 января.

С 31 января температурный фон начнет немного повышаться, ночью ожидается — 8… — 13 °C, в светлое время суток будет — 2… — 7 °C.

По предварительному прогнозу, 1 февраля интенсивность осадков увеличится, пройдет небольшой снег. В ночные часы температура воздуха составит — 3… — 8 °C, днем потеплеет до — 1… — 6 °C. На дорогах может образоваться снежный накат.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни января в большинство регионов Приволжского федерального округа придет небольшое потепление. К примеру, Саратовская область на текущей неделе оказалась в зоне атлантического, южного циклонов, а также Сибирского антициклона. В субботу, 29 января, в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. Ветер южный 3−8 м/с. Ночью температура воздуха составит —12…—17 °C, днем потеплеет до —1…—6 °C.

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