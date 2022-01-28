28 января 2022 | Время чтения 5 мин

Официальный Минск потратил год на подавление внесистемного национализма, чтобы дать системному национализму вернуться в наезженную колею и насладиться монополией на конструирование пробирочной новой идентичности белорусов.

Сергей Артёменко, , 21:51 — REGNUM Белорусский государственный медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания» продолжает героизацию польских заговорщиков, устраивавших антироссийские заговоры и мятежи. Такие деятели преподносятся как мифическая «белорусская шляхта», «белорусы» и талантливые «уроженцы белорусской земли».

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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26 января в вечернем эфире белорусского государственного телеканала «Беларусь 3» был продемонстрирован фильм «Секретный корабль. Тайна двух инженеров» из серии «Обратный отсчёт» (автор сценария Игорь Рудомётов, режиссёр Иван Протопопов, «Второй национальный телеканал», 2015). Создатели фильма обласканы властями, не обижены ни деньгами, ни статусными презентами. Их продукция кочует с одного государственного телеканала на другой, доступна массовому зрителю. Она в доступной форме продвигает мифологию системного национализма — такого же русофобского и местечкового, но менее агрессивного, чем маргинальный национализм, пострадавший от «зачисток» спецслужб при подавлении протестных выступлений 2020 года.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Главный герой повествования о «секретном корабле» — польский мелкопоместный шляхтич Казимир Чарновский, которого представляют «белорусом» (сам себя он никогда так не идентифицировал). Он участвовал на стороне Наполеона в Отечественной войне 1812 года (в фильме — «Отечественная война с Наполеоном»), в 1821 году был членом тайной польской шляхетской организации «Национальное патриотическое общество», боровшейся за восстановление Речи Посполитой — польского государства, в состав которого входили территории нынешних Белоруссии и Украины, а также часть Прибалтики.

О «белорусской шляхте» в фильме рассказывает главный архивист Национального исторического архива Белоруссии Владимир Денисов. Он тоже называет Отечественную войну 1812 года в соответствии с официальной ревизионистской концепцией постсоветской республики — «войной 1812 года».

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Черновский в фильме представлен талантливым «белорусским» инженером, арестованным в 1829 году за участие в польской подпольной организации, действовавшей в Санкт-Петербурге. Его называют настоящим создателем первой русской подводной лодки с металлическим корпусом, допуская, что другой «уроженец белорусской земли» Карл Шильдер (который тоже никогда не называл себя «белорусом») «использовал идеи Черновского», и вопрос о создателе первой подводной лодки Российской империи якобы является дискуссионным.

Карл Шильдер

В свою очередь Черновский, поведали создатели фильма, после создания Шильдером подводной лодки планировал поднять мятеж на вольном поселении в России, поучаствовать в испанской политике и «затем приняться за освобождение польских и белорусских земель от царского режима». В фильме утверждается, что Шильдера и Черновского «многое объединяло — оба родились на белорусской земле, вдалеке от морей и океанов, оба мечтали создать подводную лодку». Авторы фильма сообщают, что «с годами политические противоречия забылись, история поставила Карла Шильдера и Казимира Черновского и на одну ступень, в памяти потомков они навсегда останутся просто талантливыми изобретателями».

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Гостелеканал позиционирует себя так: «Беларусь 3» — телеканал Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, его цель — обеспечить освещение государственной информационной политики в области культурной жизни страны. Миссия телеканала — позиционирование культуры как совокупности материальных и интеллектуальных ценностей Республики Беларусь в современной медиасреде. Главная задача — доверительный разговор на темы культуры в широком смысле слова».

Телевидение Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. CCCР

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На самом деле Карла Шильдера и Казимира Черновского ничто и никогда не объединяло. Создатели пропагандистского фильма лгут массовой аудитории и, как говорится, натягивают сову на глобус.

Политический заказ состоит в том, чтобы всех уроженцев современной Белоруссии представить «белорусами» и носителями хотя бы в ничтожной степени, хотя бы намёком — некоей «белорусской идентичности». Таковая синтезируется в пробирках националистов вот уж как второй век, но по-прежнему отторгается широкими массами — носителями традиционного белорусского самосознания, являющегося локальной частью общерусской самоидентификации.

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Именно поэтому объявляются «дискуссионными» давно решённые проблемы, искусственно ставятся надуманные вопросы с опорой на вилами по воде писанные гипотезы, предположения, не очень умные фантазии. Извлечённый из пыльного сундука официозного национализма продукт Протопопова-Рудомётова — из этой же серии.

Не случайно нафталин с этого продукта стряхнули именно сейчас. Александр Лукашенко пытается заручиться поддержкой националистов накануне важного для себя референдума по придуманному им (совместно с группами не очень умных помощников) проекту новой конституции. Формально процесс назвали внесением новых изменений и дополнений в старую конституцию, но фактически это новый основной закон, который наделяет бессменного правителя Белоруссии особыми и неограниченными полномочиями.

Многовекторный Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Лукашенко снова взялся за насаждение «беларускай мовы» и потребовал продвижения националистических мифов в историографии, чувствуя, что времени у него уже не очень много. Он желает «забронзоветь» при жизни, однако этого ему не дают сделать сограждане — «народец» (как он выражается) во всём его многообразии. Отвернулись славянофилы и русские, откровенно враждебно выступили попутчики из среды маргинальных прозападных националистов. Нет опоры ни на левых, ни на правых — только на силовиков, которым всё равно, кого избивать дубинками и отправлять в места не столь отдалённые.

Националистический дискурс возвращается в официоз от отчаяния. Лукашенко так и не смог представить внятное обоснование проекту «Республика Беларусь». Не сочинили его придворные «государственную идеологию» ни за большие бюджетные деньги, ни просто из благодарности за хлебные места в синекурах.

Поэтому приходится хвататься за чужой идейных багаж, который имеет хоть какое-то прикладное значение для сохранения личной власти до гробовой доски. Как показывает практика постсоветских лимитрофий, никакие «транзиты» не работают.

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Лукашенко вновь качнул идейно-политический маятник в сторону национализма. Ничего хорошего это не сулит ни для Белоруссии, ни для России, ни для Союзного государства.

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