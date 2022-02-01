1 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 20:04 — REGNUM В Нижегородском музее современного искусства «Арсенал» до 27 февраля работает выставка-диалог Средневековья и современности «Названо Вазари. Готика», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка является первой частью трехчастного проекта, посвящённого трём эпохам, обозначенным художником Джорджо Вазари в XVI веке: «готике», «ренессансу» и «маньеризму».

Цель проекта — переосмыслить эти три периода, объединив экспонаты из коллекций Пушкинского музея с работами современных художников.

Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Первая часть, выставленная в Волго-Вятском филиале ГМИИ («Арсенал»), посвящена готике и состоит из двух разделов. В «Базилике» проводятся ассоциации с духовной жизнью: здесь представлены деревянный рельеф «Мадонна, коронованная ангелами», архитектурные детали готических соборов и другие скульптуры и слепки из Пушкинского музея. С этими артефактами в диалог вступают работы Евгения Антуфьева и Маяны Насыбулловой. Пространство «Площади» отсылает к архетипам средневекового сообщества, с которыми зритель может соотнести себя в работах Ольги Кройтор, RecycleGroup, Александра Бродского, Владимира Чернышева и других.

Зал «Базилика». Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Зал «Базилика». Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Сцена из жития Святого Генриха Сузо. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Андрея Кузькина. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Денис Патракеев. Soteria. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Правая створка диптиха со сценами Жены-мироносицы у Гроба Господня и Распятие, слепок с оригинала 14-го века Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Бродский. Купол. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Маяна Насыбуллова. Позиция пленника. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Житие. Супергерои. Работа Recycle Group. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM Владимир Чернышев. Белая радуга. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Книга отзывов. Выставка «Названо Вазари. Готика». Нижегородский музей современного искусства «Арсенал» Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники выставки: RecycleGroup, Евгений Антуфьев, Александр Бродский, Илья Уткин, Ольга Кройтор, Андрей Кузькин, Маяна Насыбуллова, Александр Ней, Денис Патракеев, Таня Пёникер, Владимир Чернышёв, Нестор Энгельке.