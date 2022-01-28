Женева, Швейцария, 28 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 3 321 782 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 314 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 28 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 364 191 494 носителя вируса, подтверждено 5 631 457 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 3 395 352 выявленных инфицированных и 10 176 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.